Подрыв Каховской ГЭС. В Минагрополитики оценили ущерб для рыбной отрасли

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Убытки рыбной отрасли

«В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже фиксируется гибель рыб как молодежи, так и взрослых особей. Только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет.

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при понижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

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Последствия катастрофы

Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, из которых аграрии собирали около 4 млн т зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

«Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но источники питьевого водоснабжения населенных пунктов», — добавляют в министерстве.

В Минагрополитики отмечают, что все данные приведены только по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно сделать только когда уровень воды стабилизируется.