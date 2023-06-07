Выезд грузовиков из Украины в Польшу из-за пункта пропуска «Шегини» заблокирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины из-за пункта пропуска «Шегини»
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«Перед пунктом пропуска „Медыка“ польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу», — говорится в сообщении.
Пропуск легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.
В ведомстве пообещали сообщить о возобновлении пропускных операций, а пока призвали грузоперевозчиков выбирать другие пути в Польшу.
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Напомним
5 июня польские водители заблокировали движение грузовиков из-за крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной — «Ягодин-Дорогуск».
Среди требований протестующих был возврат разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу.
Речь также идет о применении к украинским перевозчикам экологической нормы «Евро-4», которая в Украине применяется к польским перевозчикам.
7 мая украинское Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приняло решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны ЕС. Это было одно из ключевых требований польских забастовщиков.
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