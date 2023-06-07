Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда — Минэкономики

Строительство новой гидроэлектростанции после подрыва россиянами Каховской ГЭС может стоить около $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цена строительства новой ГЭС

«Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной дамбы», — отметила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Она также добавила, что только на восстановление дамбы уйдет минимум 5 лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать.

Ущерб

По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн, эта сумма будет только расти.

Уже создан штаб по ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС под председательством Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Правительство выделило 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.