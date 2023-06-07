Курс валют на 7 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 7 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке потерял 8 копеек, а в продаже 5 копеек.

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В обменниках доллар потерял 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 39,72 грн, а продают за 40,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,10−37,20, евро — 40,00−40,21 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,05−39,43 грн/евро.

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