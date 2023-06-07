Мировые цены на зерно подскочили после разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС

«Сейчас неясно, сколько зерна может гнить. Долгосрочные последствия будут гораздо более драматичными», — сказал он.

«Зерновая сделка»

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН около года назад.

В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить договоренности еще на два месяца — до 17 июля.