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7 июня 2023, 9:48 Читати українською

Мировые цены на зерно подскочили после разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС

Стоимость июльского фьючерса на пшеницу выросла 6 июня на 3,8%, до $6,48 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже. Цены на зерно подскочили на фоне усиления геополитической напряженности, связанной с разрушением российским оккупантами Каховской ГЭС, пишет Bloomberg.

Стоимость июльского фьючерса на пшеницу выросла 6 июня на 3,8%, до $6,48 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:18 мск.
Фото: ubr.ua

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Цены на кукурузу на максимуме достигали $609,4 за бушель (рост к закрытию предыдущего торгового дня на 2%).

Как пишет издание, участники торгов опасаются дефицита поставок зерна на рынок из-за сокращения экспорта через Черное море.

Каховская ГЭС находится вдали от трех портов в Черном море, на которые распространяется зерновая сделка, но затопление территорий представляет серьезный риск для людей, транспорта и логистики, пишет Bloomberg.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

Краткосрочным следствием может стать повреждение хранилищ зерна, расположенных в низовьях реки Днепр, рассказал Bloomberg глава агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.

«Сейчас неясно, сколько зерна может гнить. Долгосрочные последствия будут гораздо более драматичными», — сказал он.

«Зерновая сделка»

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН около года назад.

В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить договоренности еще на два месяца — до 17 июля.

Сделка по зерну — одна из причин резкого падения мировых цен на продовольствие по сравнению с прошлогодним максимумом, пишет газета The Wall Street Journal.

В мае этого года корзина основных продуктов питания была на 20% дешевле, чем в марте 2022 года, когда цена достигла рекордного уровня.

Дополнительно росту цен на пшеницу могли способствовать сообщения о том, что районы выращивания пшеницы в Китае находятся под угрозой из-за экстремальной погоды.

Ожидается, что в провинции Хэнань, крупнейшем производителе пшеницы в Китае, в ближайшие дни пройдут ливни. Это осложнит сбор урожая зерна, уже пострадавшего из-за более влажной, чем обычно, погоды в конце мая. Китай является крупнейшим потребителем пшеницы в мире.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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