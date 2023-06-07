Стоимость июльского фьючерса на пшеницу выросла 6 июня на 3,8%, до $6,48 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже. Цены на зерно подскочили на фоне усиления геополитической напряженности, связанной с разрушением российским оккупантами Каховской ГЭС, пишет Bloomberg.
Мировые цены на зерно подскочили после разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС
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Цены на кукурузу на максимуме достигали $609,4 за бушель (рост к закрытию предыдущего торгового дня на 2%).
Как пишет издание, участники торгов опасаются дефицита поставок зерна на рынок из-за сокращения экспорта через Черное море.
Каховская ГЭС находится вдали от трех портов в Черном море, на которые распространяется зерновая сделка, но затопление территорий представляет серьезный риск для людей, транспорта и логистики, пишет Bloomberg.
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Краткосрочным следствием может стать повреждение хранилищ зерна, расположенных в низовьях реки Днепр, рассказал Bloomberg глава агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.
«Сейчас неясно, сколько зерна может гнить. Долгосрочные последствия будут гораздо более драматичными», — сказал он.
«Зерновая сделка»
Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН около года назад.
В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить договоренности еще на два месяца — до 17 июля.
Сделка по зерну — одна из причин резкого падения мировых цен на продовольствие по сравнению с прошлогодним максимумом, пишет газета The Wall Street Journal.
В мае этого года корзина основных продуктов питания была на 20% дешевле, чем в марте 2022 года, когда цена достигла рекордного уровня.
Дополнительно росту цен на пшеницу могли способствовать сообщения о том, что районы выращивания пшеницы в Китае находятся под угрозой из-за экстремальной погоды.
Ожидается, что в провинции Хэнань, крупнейшем производителе пшеницы в Китае, в ближайшие дни пройдут ливни. Это осложнит сбор урожая зерна, уже пострадавшего из-за более влажной, чем обычно, погоды в конце мая. Китай является крупнейшим потребителем пшеницы в мире.
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