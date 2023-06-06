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6 июня 2023, 19:28 Читати українською

Франция строит завод по производству чипов за 7,5 миллиарда евро

Правительство Франции подписало соглашение с компаниями STMicroelectronics и GlobalFoundries о строительстве завода по производству полупроводников. Общая стоимость проекта — 7,5 млрд евро, государственные инвестиции Франции в завод — 2,9 млрд евро. Об этом сообщает Euractiv.

Правительство Франции подписало соглашение с компаниями STMicroelectronics и GlobalFoundries о строительстве завода по производству полупроводников.
Фото: pixabay.com

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Строительство завода входит в государственный инвестиционный план «Франция 2030», целью которого является достижение промышленной независимости от импортных поставок ключевых технологий и продуктов.

Согласно стресс-прогнозам правительства, серьезный сбой в цепочке поставок полупроводников может остановить до 5% всех промышленных предприятий страны. Поэтому строительство завода отвечает целям снижения рисков в связи с геополитической нестабильностью, пояснил министр экономики Франции Бруно Ле Мер.

Новый завод поможет Франции стать первой страной в мире, достигшей массового производства полупроводников с технологическим процессом 10 нанометров, при текущей норме 40 нанометров.

Жан-Марк Шери, генеральный директор STMicroelectronics, объяснил, что с таким уровнем тонкости полупроводники могут удовлетворить все будущие потребности рынка.

Размер государственной инвестиции в завод вызвал дебаты во Франции на фоне снижения в прошлом месяце кредитного рейтинга страны в АА из-за слишком большого размера государственного долга (111,6% ВВП).

Критики указывают на так называемую «гонку субсидий», когда производители чипов требуют дополнительных инвестиций на стадии строительства заводов, пользуясь желанием правительств обеспечить независимость от импортных поставок.

Напомним

Минфин писал, что спрос на графические чипы или графические процессоры, используемые для искусственного интеллекта (ИИ), существенно превысил предложение благодаря успеху чат-бота ChatGPT.

Источник: Минфин
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