Украина договорилась с Францией о приостановлении выплат по госдолгу

Украина приостанавливает выплаты Франции по государственному долгу. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Минфина.

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«Благодарно Правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику», — отметил Сергей Марченко во время подписания соглашения.

Напомним

14 сентября 2022 года Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

Минфин писал, что в апреле госдолг вырос на $4,3 млрд, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза.

По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4544,87 млрд гривен или $124,28 млрд.

За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $159,92 млрд. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд. гривен или на $12,89 млрд.