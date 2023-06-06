Нацбанк возобновил действие лицензии на предоставление финансовых услуг кредитному союзу «Довира»

Национальный банк возобновил действие лицензии на предоставление финансовых услуг КС «Довира». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 5 июня 2023 года, который вступает в силу с 6 июня.

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Напомним

30 января 2023 к кредитному союзу была применена мера влияния в виде временной остановки лицензии.

По словам НБУ, кредитный союз не соблюдал обязательные финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами.

Поскольку КС «Довира» устранил нарушения, Национальный банк возобновил действие лицензии.