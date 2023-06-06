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6 июня 2023, 18:21 Читати українською

Инвесторы вывели из Binance почти $790 миллионов за сутки на фоне иска регулятора

Инвесторы вывели около $790 млн с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на обе биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Nansen.

Инвесторы вывели около $790 млн с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на обе биржи.
Фото: pixabay.com

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Binance зафиксировала чистый отток криптовалют на сумму $778,6 млн из блокчейна Ethereum, а его американский филиал, Binance.US, зарегистрировал чистый отток в размере $13 млн, сообщила Nansen.

Ни одна биржа не ответила сразу на просьбу агентства о комментарии.

Предыстория

«Минфин» писал, что в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance, ее генерального директора Чанпена Чжао и оператора Binance.US за то, что Комиссия назвала «паутиной обмана» с целью уклонения от американских законов.

В 13 пунктах обвинений SEC утверждала, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ американских клиентов к своей платформе и вводила инвесторов в заблуждение по контролю над рынком.

Этот иск, в котором упоминается ряд практик, о которых впервые сообщил Reuters в серии расследований по бирже, является наиболее значимым шагом против криптовалютной компании со стороны SEC.

Читайте также: Акции Coinbase обвалились на 9,1% после того, как SEC подала в суд на Binance

Позиция Binance

В заявлении, сделанном в понедельник, Binance заявила, что сотрудничала с расследованиями SEC и «упорно работала над тем, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы», в том числе пытаясь достичь урегулирования путем переговоров.

«Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — говорится в блоге компании.

Падение криптовалют

По данным coinmarketcap, стоимость биткоина за сутки снизилась на 4,28%, а за неделю — на 8,49%.

Падение эфира за сутки составило 3,14%, за неделю — 5,46%.

«Это еще один удар по криптоиндустрии и криптобиржам мира», — заявил рыночный аналитик IG Markets Тони Сикамор об иске SEC.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Alpenstein
Alpenstein
6 июня 2023, 18:46
#
Питаня до криптоентузіастів — які є співставні біржі, якщо Бінанс крякне?
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0
Alex2006
Alex2006
6 июня 2023, 19:40
#
Їх може чекати така сама доля
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