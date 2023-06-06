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6 июня 2023, 17:44 Читати українською

Нацкомиссия зарегистрировала облигации Новой почты на 800 миллионов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Новая почта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн. грн. без осуществления публичного предложения. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Новая почта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн.

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Подробности

Как известно, номинал одной облигации Новой почты — 1 тыс. грн.

Новая почта только в феврале этого года завершила размещение облигации серии C на 800 млн грн.

Согласно информации «Стандарт-Рейтинг», который присвоил выпуску облигаций Новой почты серии «D» кредитный рейтинг «uaAA», они выпущены с погашением с 27 по 31 января 2025 года с ежеквартальной выплатой процентов и номинальной ставкой 23% годовых.

Отмечается, что 29% объема привлеченных средств будет направлено на поддержку операционных мощностей эмитента, 25% — на создание безопасных мест для работников эмитента и 46% — инвестиции в BDF контейнеры, контейнеровозы и пластиковые контейнеры для посылок.

Читайте: «Нова пошта» размещает облигации на 100 млн под 20% годовых: кому они подойдут

Как сообщалось, в феврале этого года Новая почта погасила выпущенные в марте 2020 облигации серии «В» на 700 млн грн.

Срок обращения облигаций серии «С» — до 12 января 2024 года, номинальная процентная ставка по нему — 24% годовых.

По данным «Стандарт-Рейтинг», выручка «Новой почты» в первом квартале 2023 года выросла в 2,1 раза, или на 113,2% — до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA — почти в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистая прибыль — почти в 8 раз, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Источник: Минфин
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