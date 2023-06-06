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6 июня 2023, 16:37 Читати українською

Кабмин упростил процедуру оформления паспортов

Кабинет министров упростил процедуру оформления паспортных документов для украинцев, в том числе временно пребывающих за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров упростил процедуру оформления паспортных документов для украинцев, в том числе временно пребывающих за границей.
Фото: lexinform.com.ua

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Отныне Государственная миграционная служба и дипломатические учреждения смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Соответствующее постановление 6 июня правительство одобрило во время заседания.

Как пояснили в министерстве, ГТС, ее территориальные органы (подразделения), зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождении в форме выписки из этого Реестра.

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«Принятое сегодня новшество позволит таким украинцам быстрее восстановить паспортные документы. Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов», — отметили в Минреинтеграции.

Наработка постановления осуществлялась в рамках работы Координационного штаба по обеспечению выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий через территорию третьих стран в Украину.

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Источник: Минфин
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