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6 июня 2023, 15:49 Читати українською

Капитализация крипторинка снизилась на фоне иска в США против Binance

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против крупнейшей криптобиржи мира Binance и ее руководителя Чанпена Чжао за неправомерное обращение со средствами клиентов и введение в заблуждение вносит «новую порцию неопределенности» в криптосектор. Об этом пишет Bloomberg.

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против крупнейшей криптобиржи мира Binance и ее руководителя Чанпена Чжао за неправомерное обращение со средствами клиентов и введение в заблуждение вносит «новую порцию неопределенности» в криптосектор.

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Снижение капитализации

Ранее стало известно, что SEC обвинила Binance Holdings и Чжао в неправомерном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регуляторов, а также в нарушении правил торговли ценными бумагами.

«Эти действия усиливают регуляторное давление на самую большую платформу для торговли цифровыми активами. Это также еще один „синяк под глазом“ для криптовалют после разгрома в 2022 году, который вызвал крах FTX на фоне шквала обвинений в мошенничестве», — пишет агентство.

Перед рынком стоит непростая задача восстановить доверие, а между тем инвесторы переходят к таким темам, как акции искусственного интеллекта. Общая стоимость цифровых монет упала до $1,1 трлн с пика более чем в $3 трлн в 2021 году, добавило издание.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

Jane Street Group, Jump Trading и другие крупные торговые компании отказались от криптовалют в США на фоне усиленного контроля со стороны регуляторов. Уменьшение ликвидности может стать помехой для инвесторов, поскольку усложнит упорядоченный вход и выход из инвестиций в цифровые активы.

«Через год отрасль будет совсем другой», — написал руководитель отдела исследований Matrixport Маркус Тилен.

«Объемы торгов, вероятно, еще больше снизятся, что повлияет на прогнозы доходов маркет-мейкеров. Криптовалюта в США продолжит переживать ядерную зиму», — считает он.

Цены на цифровые активы во вторник в основном сдерживали падение, вызванное судебным процессом. Индекс 100 популярнейших монет потерял около 4% с момента подачи иска в понедельник. Биткоин упал ближе к уровню $25 тыс.

Читайте: Акции Coinbase обвалились на 9,1% после того, как SEC подала в суд на Binance

Чистый отток с биржи Binance в понедельник достиг $702 миллионов, что является самым высоким показателем с февраля, согласно данным Dune Analytics.

Источник: Минфин
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Kaleso
Kaleso
6 июня 2023, 16:17
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Крипту потоплять
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