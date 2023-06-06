Акции Coinbase обвалились на 9,1% после того, как SEC подала в суд на Binance

Акции криптобиржи Coinbase завершили торги 5 июня падением на 9,1%. Так рынок отреагировал на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против конкурирующей Binance и ее главы Чанпэна Чжао. Об этом сообщает Forklog.

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В моменте падение капитализации превысило 13,5%.

В чем обвиняют Binance

«Минфин» писал, что Комиссия обвиняет ответчиков в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».

В частности, SEC обвинила Чжао и Binance в том, что они тайно помогали крупным американским клиентам торговать на Binance в то время, как публично заявляли о запрете на совершение транзакций пользователям из США.

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Также, по версии регулятора, Чжао и Binance тайно контролировали операции Binance.US, которая была заявлена как отдельная независимая торговая платформа для американских инвесторов. Комиссия утверждает, что с июля 2017 года биржа заработала не менее $11,6 млрд.

Кроме того, SEC утверждает, что Binance и Чжао объединяли и перенаправляли активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации Sigma Chain, которой владеет Чжао.

Кроме того, комиссия утверждает, что Binance и Чжао скрыли смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, считает SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао.