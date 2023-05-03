Coinbase запустила международную биржу для торговли биткоин-фьючерсами

Компания Coinbase объявила о запуске международной биржи фьючерсов на цифровые активы — Coinbase International Exchange. Об этом пишет forklog.

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Что известно

Согласно заявлению, недавно фирма получила лицензию Денежно-кредитного управления Бермудских островов (BMA), где и зарегистрировала новую организацию.

Today Coinbase launched Coinbase International Exchange @CoinbaseIntExch and will begin by offering BTC & ETH perpetual futures settled in USDC with up to 5x leverage to institutional clients in eligible jurisdictions outside of the U.S.https://t.co/OzhbgJlZ2K — Coinbase 🛡️ (@coinbase) May 2, 2023

Платформа «позволит институциональным пользователям, находящимся в подходящих юрисдикциях за пределами США, торговать бессрочными фьючерсами» с кредитным плечом до 5x.

На Coinbase International Exchange уже доступны деривативы на основе биткоина и Ethereum.

«Coinbase стремится сотрудничать с глобальными регуляторами с высокими планками нормативно-правовой базы, которая позволяет криптотехнологиям постоянно стимулировать инновации, укрепляя нашу инициативу по расширению экономической свободы в мире», — говорится в блоге компании.

Компания до сих пор «привержена Соединенным Штатам», однако стремится развивать свой бизнес и за пределами юрисдикции, чтобы в будущем позиционировать себя как криптохаб.

«Мы хотели бы, чтобы США использовали подход [BMA] вместо принудительного регулирования, которое привело к неутешительной тенденции развития криптовалюты в стране», — отметили в Coinbase.