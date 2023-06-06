Укрэнерго: Подрыв Каховской ГЭС не повлиял на работу энергосистемы страны

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Оценка рисков

Отмечается, что компания совместно с Укргидроэнерго контролируют ситуацию и производят оценку рисков.

Как напомнили энергетики, ГЭС с первых дней агрессии была оккупирована и заминирована россиянами, с ней была утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась.

В целом на 6 июня производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В то же время идет ремонтная кампания на многих электростанциях, из-за чего в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию.

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Поэтому в течение дня Укрэнерго призывает граждан распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.

Напомним

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.