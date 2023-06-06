Microsoft может получить до $100 миллиардов дополнительной выручки за счет искусственного интеллекта

Решения на основе искусственного интеллекта могут принести американскому технологическому гиганту Microsoft дополнительную выручку в размере $100 млрд к 2027 году. Об этом заявил аналитик Evercore ISI Кирк Матерн, сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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«Все, видимо, согласятся, что „хайп“ вокруг искусственного интеллекта бежит впереди реальности, но мы считаем, что влияние технологии в результате распространится на все отрасли и регионы, и Microsoft находится в уникальном положении, чтобы монетизировать платформенный сдвиг в сторону ИИ в ближайшие несколько лет», — отметил Матерн.

По мнению аналитика, компания может получить дополнительную выручку за счет интеграции основанного на ИИ программного помощника Copilot в свои продукты, включая Office и LinkedIn, рост спроса на облачные решения Azure и увеличение рыночной доли поисковой системы Bing.

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Прогноз

Согласно его базовому сценарию, в календарном 2027 году прирост выручки составит $50 млрд. По оптимистическому прогнозу выручка достигнет $100 млрд.