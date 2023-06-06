Курс валют на 6 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 6 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке и продаже потерял 5 копеек. Евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар подорожал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 2 копейки в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,35 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,29, евро — 40,11−40,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,22−39,60 грн/евро.

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