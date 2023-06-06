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6 июня 2023, 12:20 Читати українською

Совместный бизнес с рф. Сколько украинцев имели деловые связи с государством-террористом перед войной

В преддверии полномасштабного вторжения более 31,2 тысячи украинцев имели деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими РФ в нападении на Украину. Об этом говорится в данных Опендатабота.

В преддверии полномасштабного вторжения более 31,2 тысячи украинцев имели деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими РФ в нападении на Украину.
Фото: biz.censor.net

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Совместный бизнес

По состоянию на февраль 2022 г. совместный с рф бизнес имели 31 262 украинцев. Также при проверке данных реестра Опендатабот обнаружил 2835 граждан, имеющих деловые связи с Беларусью.

Согласно пункту 7 вышеупомянутого постановления НБУ такие граждане подпадают под проверку банков. Национальный банк определяет для украинских банков 15 критериев связи клиентов с государством-агрессором, в частности, совместный бизнес с гражданами стран-агрессоров в Украине или других странах, бизнес в странах-агрессорах и т. д.

26 постановление не определяет последствий для клиентов банков, у которых будут найдены деловые связи со странами-агрессорами.

Украинские банки должны собирать эту информацию и по запросу передавать НБУ.

В комментарии для Опендатабота Нацбанк отмечает, что в настоящее время прорабатывается вопрос о введении статистической отчетности банков о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Важно отметить, что действие постановления не распространяется на граждан государств-агрессоров, которые получили статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года. Эта проверка касается всех компаний мира, пока Опендатабот счел только совладельцев украинских компаний, имевших владельцев из РБ или РФ.

Напомним

Ранее Опендатабот нашел 18942 компаний, где хотя бы одним из собственников был гражданин РФ. Такие бизнесы также подпадают под действие вышеупомянутого постановления НБУ. С РБ было связано 3984 компаний.

Источник: Минфин
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