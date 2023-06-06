Совместный бизнес с рф. Сколько украинцев имели деловые связи с государством-террористом перед войной

В преддверии полномасштабного вторжения более 31,2 тысячи украинцев имели деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими РФ в нападении на Украину. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Совместный бизнес

По состоянию на февраль 2022 г. совместный с рф бизнес имели 31 262 украинцев. Также при проверке данных реестра Опендатабот обнаружил 2835 граждан, имеющих деловые связи с Беларусью.

Согласно пункту 7 вышеупомянутого постановления НБУ такие граждане подпадают под проверку банков. Национальный банк определяет для украинских банков 15 критериев связи клиентов с государством-агрессором, в частности, совместный бизнес с гражданами стран-агрессоров в Украине или других странах, бизнес в странах-агрессорах и т. д.