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6 июня 2023, 11:14 Читати українською

Новый рекорд: Страховые компании мира собрали 5,6 триллиона евро премий в 2022 году

Страховые компании по всему миру в 2022 году собрали более 5,6 трлн евро в виде премий по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страхованию имущества и от несчастных случаев (P&C), установив новый рекорд, говорится в обзоре германского страховщика Allianz.

Страховые компании по всему миру в 2022 году собрали более 5,6 трлн евро в виде премий по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страхованию имущества и от несчастных случаев (P&C), установив новый рекорд, говорится в обзоре германского страховщика Allianz.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменились премииДанная сумма на 4,9% больше показателя за 2021 год.
Фото: investory.news

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились премии

Данная сумма на 4,9% больше показателя за 2021 год. При этом глобальная инфляция в прошлом году составила 8,6%.

В сфере страхования жизни рост премий в 2022 году составил 2,4% (до 2,6 трлн евро), медицинского страхования — 4,9% (до 1,1 трлн евро), P&C — 8,7% (до 1,8 трлн евро).

При этом подъем во всех трех сегментах в значительной степени был обеспечен США, в то время как в странах Западной Европы и во многих частях Азии, например, «динамика рынка страхования жизни была неутешительной», отмечается в сообщении.

Allianz прогнозирует, что в среднем объем страховых премий в мире будет расти на 5,2% в год в течение следующего десятилетия.

В том числе в сегменте страхования жизни ожидается повышение на 4,7%, медицинского страхования — на 6,7%, P&C — на 5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
6 июня 2023, 11:42
#
Наживаються:)
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