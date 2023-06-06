За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 211150 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
800 российских оккупантов, 35 ракет и 1 вертолет. Потери врага за 5 июня
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Потери врага
- личного состава — около 211 150 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,
- РСЗО — 590 (+6) ед,
- средства ПВО — 351 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),
- крылатые ракеты — 1171 (+35),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,
- специальная техника — 489 (+5).
Источник: Минфин
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