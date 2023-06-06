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6 июня 2023, 9:37 Читати українською

Сокращения продолжаются: Spotify уволит около 200 сотрудников

Шведская Spotify Technology планирует сократить около 2% персонала, или порядка 200 человек, сообщает CNBC.

Шведская Spotify Technology планирует сократить около 2% персонала, или порядка 200 человек, сообщает CNBC. ► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКомпания активно развивает подразделение подкастов в последние три года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Компания активно развивает подразделение подкастов в последние три года. За этот период Spotify потратила 493 млн евро на покупки активов в этой сфере и стала спонсором таких популярных ведущих подкастов как Меган Маркл и Джо Роган.

Читайте: Spotify теряет еще одного менеджера подкастов

С начала 2023 года капитализация Spotify выросла на 92%, до $28,9 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил за это время 11,5%.

Напомним

В январе Spotify уволила 6% персонала.

«Чтобы нормализовать расходы, мы приняли сложное, но необходимое решение сократить количество наших сотрудников», — написал главный исполнительный директор Spotify Дэниэл Эк в корпоративном блоге.

Последний раз Spotify уволила 38 человек в октябре. При этом летом прошлого года руководство компании говорило о намерении сократить штат на четверть. Ее штат насчитывает около 9,8 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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