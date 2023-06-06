Рынок электромобилей: В Украине уже зарегистрировано 57 тысяч «зеленых» авто

С начала 2023 года и до конца мая сервисные центры Министерства внутренних дел зарегистрировали 7688 электрокаров. В общей сложности их в Украине почти 57 тыс. Об этом говорится в сообщении МВД.

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Почему украинцы выбирают «зеленые» авто

Как отметили в МВД, обслуживание таких автомобилей обходится в меньшую сумму, чем затраты на эксплуатацию бензиновых или дизельных машин.

«Также электромобили экологичны. Отсутствие выхлопов позволяет эффективно снизить негативное влияние на окружающую среду и природу. А еще Сервисные центры МВД выдают таким автомобилям „зеленые“ номерные знаки», — добавили в МВД.

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Напомним

В апреле украинский автопарк пополнили 2128 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них: новых — 453 ед., подержанных — 1675 ед.