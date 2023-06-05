Почему цены на лук рекордно выросли. Объяснение Минагрополитики

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Причина роста цен

По словам чиновника, в Украине 80% коммерческого выращивания лука за последнее десятилетие проходило в Херсонской области. Из-за временной оккупации этой области в 2022 году лук не попал на рынок Украины, поэтому возник дефицит, который продолжается.

Высоцкий заверил, что весной фермеры из других регионов минимум на 25−30% увеличили посевные площади под овощами борщового набора, в том числе под луком.

«За два-три месяца начнется основной сбор лука, и пик очень высоких цен закончится. Далее будет стабилизация стоимости. До конца спрогнозировать нельзя из-за погоды, которая будет благоприятна или нет. Но точно есть понимание, что цена на лук может снизиться», — отметил заместитель министра.

Он также рассказал, что в этом году увеличились посевные площади под масличными культурами и уменьшились под зерновыми. Но на продовольственную безопасность Украины это не повлияет, поскольку украинцы потребляют не более 30% выращиваемого.

В то же время такие важные культуры для внутренней продовольственной безопасности, как гречка, овес, озимая пшеница, посеяли более чем достаточно, для обеспечения внутреннего потребления.

На сегодня, стоимость лука в крупных сетях супермаркетов колеблется от 50−80 гривен за килограмм.