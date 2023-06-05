Укрпочта предупредила о мошеннических рассылках. Выманивают данные и номера платежных карт

Укрпочта предупредила граждан о рассылке SMS-сообщений со стороны мошенников. Злоумышленники таким образом пытаются узнать персональные данные клиентов и номера платежных карт, чтобы в дальнейшем завладеть их средствами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Осторожно мошенники

В последнее время некоторые граждане получили SMS-сообщение: «Из-за отсутствия адреса Ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке».

Как отмечают в компании, это сообщение было разослано мошенниками, которые использовали бренд АО «Укрпочты».

«С помощью этих мошеннических сайтов, указанных в сообщении, мошенники незаконно могут получать ваши персональные и финансовые данные, включая ФИО, номера телефонов и номера карт и как следствие незаконно завладеть вашими средствами. Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке, указанной в сообщении», — предупредили в Укрпочте.