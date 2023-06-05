Курс доллара на наличном рынке упал до минимума за последний год — НБУ

Согласно данным, по сравнению с декабрем 2022 года, курс снизился на 6,5%.

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По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель $1,627 млрд. При этом у населения купили $1,377 млрд.

Прогноз курса

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали в течение следующих 12 месяцев курс на уровне 40,04 грн/доллар. Банкиры ждали курс на уровне 41,38 грн/доллар.

В то же время, в последнее время ситуация на рынке значительно изменилась. Аналитики Dragon Capital улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар.

Улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непроизводительного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев к посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.