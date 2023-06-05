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5 июня 2023, 16:53 Читати українською

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума за последний год — НБУ

В мае 2023 средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривны. Курс снизился до минимума с июня 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В мае 2023 средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривны.
Фото: freepik.com

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Согласно данным, по сравнению с декабрем 2022 года, курс снизился на 6,5%.

Читайте: Украинцы снова стали прятать валюту «под матрас»: как это отразится на курсе

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель $1,627 млрд. При этом у населения купили $1,377 млрд.

Прогноз курса

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали в течение следующих 12 месяцев курс на уровне 40,04 грн/доллар. Банкиры ждали курс на уровне 41,38 грн/доллар.

В то же время, в последнее время ситуация на рынке значительно изменилась. Аналитики Dragon Capital улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар.

Улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непроизводительного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев к посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Lolik1837
Lolik1837
5 июня 2023, 17:18
#
Эх. Знать бы что дно. Или еще падать будет ?
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0
preyvanamor
preyvanamor
5 июня 2023, 18:21
#
Зазвичай в Україні останні 30 років діяло залізобетонне правило: купуй долар зразу перед призначенням кожного нового президента, бо кожен новий президент друкував гривню, як скажений. АЛЕ так як зараз в Україні діє безстрокова диктатура зеленського за повної підтримки іншого диктатора пук іна, тому тепер щось прогнозувати складно…
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