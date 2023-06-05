Morgan Stanley вслед за Goldman Sachs ухудшил прогноз по китайскому рынку акций из-за более медленного роста прибыли компаний, ухудшения перспектив юаня и геополитической напряженности, передает Bloomberg.
Morgan Stanley ухудшил прогноз по акциям Китая
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Прогноз Morgan Stanley
Целевой показатель по индексу MSCI China был снижен с 80 до 70 пунктов, а по Hang Seng China Enterprises — с 8250 до 7320 пунктов. Обновленные прогнозы предполагают рост к июню 2024 года примерно на 11% и 13% соответственно.
При этом в Morgan Stanley предпочитают акции, которые торгуются на материковых биржах Китая. Прогноз по индексу CSI предполагает, что к июню 2024 года бенчмарк вырастет на 20,2%, до 4620 пунктов.
И хотя в Morgan Stanley допускают, что китайский рынок вновь начнет показывать опережающий рост во втором полугодии, для этого потребуется преодолеть ряд значимых препятствий.
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Напомним
На прошлой неделе Goldman Sachs также снизил свой прогноз по индексу MSCI China с 80 до 74 пунктов из-за опасений относительно доходов китайских компаний и более слабого юаня.
При этом зимой банки, напротив, повышали свои таргеты по китайским индексам в расчете на уверенное восстановление экономики страны после нескольких лет антиковидных ограничений. Но макроэкономическая статистика оказалась хуже ожидаемого.
В результате в JPMorgan Chase, Nomura и Barclays ухудшили свои прогнозы по росту ВВП Китая в 2023 году.
В частности, JPMorgan понизил прогноз с 6,4% до 5,9%, Nomura — с 5,9% до 5,5%. Экономисты Barclays заявили, что «рост на 5,6% в этом году сейчас недостижим», установив новую цель на этот год в 5,3%.
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