Задержка сроков сдачии отсутствие финансирования: что происходит с недостроями Киевгорстроя

В настоящее время средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию возводимых «Киевгорстроем» домов составляет 17 месяцев. А в ситуации с ЖК Mirax на улице Глубочицкой задержка достигла 3,5 лет. Об этом говорится в материале « Экономической правды ».

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Что происходит в Киевгорстрое

В середине апреля президент компании Игорь Кушнир признал, что работы не продолжатся, пока не будут найдены источники финансирования. Однако спустя 10 дней после этого в холдинге заявили о возобновлении работ на четырех площадках.

В конце марта Киевгорстрой опубликовал сообщение, из которого следовало, что компания не ведет работы на площадках с осени 2022 года. Строительство остановилось, когда начали возникать существенные перебои с электроэнергией, пояснили в компании.

С начала большой войны Киевгорстрой частично выполнял работы. Компания сфокусировалась на достройке жилых комплексов (ЖК) с высокой степенью готовности и в активном строительстве в то время было 10 объектов. Так, застройщик отчитался о сданных в эксплуатацию в прошлом году три ЖК на 100 тыс. квадратных метров и четыре паркинга на 617 мест.

Читайте: Киевгорстрой возобновил работы на четырех площадках

Причина задержки

Ключевой причиной приостановки строек Киевгорстрой называет отсутствие новых продаж. По данным портала ЛУН, спрос на первичную недвижимость в Киеве составляет 8−12% от довоенного.

«Финансирование строительства жилых комплексов Киевгорстроя происходит за счет средств частных инвесторов. С наступлением полномасштабной войны уровень продаж сократился почти полностью, из-за чего возникли существенные перебои с финансированием строительства», — пояснили ЭП в компании.

Другой важной причиной замороженных стройплощадок Киевгорстрой называет низкую платежную дисциплину инвесторов, покупавших квартиры в рассрочку.

«С февраля 2022 года инвесторы почти перестали платить средства за квадратные метры, приобретенные на условиях договоров рассрочки. Задолженность инвесторов перед Киевгорстроем по таким договорам составляет 326 млн грн», — говорится в ответе компании.

Отметим, что в ноябре 2022 года Кушнир рассказывал, что регулярные оплаты не поступают от подписантов только 5% договоров, заключенных на условиях рассрочки платежей. У других компаний на рынке этот показатель составил 15−25%.

Наряду с этим Киевгорстрой рассчитывает получить 400 млн грн на достройку наследия Микитася, от управляющего Фондом финансирования строительства (ФФС) по жилым комплексам «Укрбуд девелопмент» и финансовой компании «Жилье-Капитал».

В общей сложности застройщик ожидает более 700 млн грн от инвесторов, купивших недвижимость на условиях договоров рассрочки.

В то же время, представители инициативной группы инвесторов заявляют, что на 28 февраля 2022 года на счетах Киевгорстроя было 500 млн грн, а в сентябре осталось всего 30 млн грн, хотя работы на объектах почти не велись.

У застройщика это опровергают.

«За год войны на осуществление строительства, пока оно было в активной фазе, и поддержание жизнедеятельности компании было израсходовано около 400 млн грн резервов», — заявили в Киевгорстрое.

В компании отказалась озвучить сумму средств на счетах сейчас.