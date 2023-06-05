Банки уже выдали льготные кредиты более чем на 202 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 365 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 62 963 кредита на общую сумму 202,86 млрд грн, из которых 41 762 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 88,31 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключен 28 141 кредитный договор на общую сумму 113,2 млрд грн.

Из них 3,34 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,64 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,26 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 31,6 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 56,42 млрд грн — на антивоенные цели.

Напомним

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.