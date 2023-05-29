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29 мая 2023, 13:01 Читати українською

После победы Эрдогана турецкая лира упала на 0,4%

Курс турецкой лиры упал после победы Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов, пишет Bloomberg.

Курс турецкой лиры упал после победы Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов, пишет Bloomberg.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПадение лирыПо состоянию на утро лира потеряла почти 0,4%, опустившись до 20,04 лиры за доллар. 26 мая курс лиры снизился до рекордно низкой отметки в 20,6 доллара.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение лиры

По состоянию на утро лира потеряла почти 0,4%, опустившись до 20,04 лиры за доллар. 26 мая курс лиры снизился до рекордно низкой отметки в 20,6 доллара.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что лира может обвалиться на 29%, до 26 лир за доллар, быстрее, чем ожидалось ранее, и к концу 2023 г. торговаться по 28 лир за доллар. Такой сценарий возможен, если Эрдоган продолжит соблюдать свою экономическую политику, удерживая ключевую ставку центрального банка на низком уровне.

Аналитики Wells Fargo&Co ожидают, что к концу текущего квартала лира подешевеет до 23 лиры за доллар.

«Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора», — заявил в комментарии Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик. «При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который коснется всех активов», — считает он.

«Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает», — отметил финансовый менеджер Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинджекер. Он не исключает, что Эрдоган понимает необходимость умеренного перехода к более традиционной политике в ближайшем будущем. «Любой сигнал об этом рынок будет приветствовать», — подчеркнул аналитик.

Беспокойство инвесторов

Инвесторы все больше озабочены тем, что Эрдоган, занимающий свой пост уже два десятилетия, будет продолжать свою «нетрадиционную экономическую политику», которая могла спровоцировать галопирующую инфляцию и глубокое падение лиры.

«Мы считаем, что наиболее вероятным путем развития Эрдогана будет продолжение неортодоксальной политики, характеризующееся низкими процентными ставками, ограничительным валютным регулированием и высокой инфляцией», — заявил экономист Capital Economics Джеймс Рейли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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