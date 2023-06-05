Неизвестный трейдер заработал $7,5 миллиона на законе Байдена о госдолге США

В США неизвестный трейдер смог заработать около $7,5 млн, купив 100 000 кол-опционов (дают право на покупку акций по заранее оговоренной цене с уплатой комиссии) компании Equitrans Midstream Corp., которая участвует в строительстве газопровода Mountain Valley. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Трейдер совершил сделку 24 мая, за несколько дней до того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении с республиканцами по закону о госдолге, одним из пунктов которого стало возобновление строительства Mountain Valley. При этом ранее о планах возобновить замороженный проект не сообщалось.

Тот факт, что трейдер поставил на рост акций Equitrans, которые в прошлом году упали на 35%, а после решения по госдолгу взлетели на 49%, может говорить об утечке информации, пишет Bloomberg.

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«Задача следователей состоит не только в том, чтобы узнать, была ли информация передана, но и в том, чтобы раскрыть намерения, с которыми она передавалась», — заявил агентству глава правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере Филип Кхинда.

«Эти сделки вызывают серьезные опасения. Возникает вопрос: действительно ли это совпадение?» — согласился Дэн Тейлор, профессор Уортонской школы, специализирующийся на инсайдерской торговле.

В Equitrans агентству заявили, что ни компания, ни ее руководители не были вовлечены в сделку с кол-опционами.

Справка

Mountain Valley Pipeline — газопровод протяженностью 489 км, который идет из северо-западной части штата Западная Виргиния в южные районы штата Виргиния. Строительство трубопровода началось в 2018 году, сейчас оно находится на финальной стадии.