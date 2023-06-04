Дефолт отменяется: Байден подписал закон о приостановлении лимита госдолга

Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Дефолт отменяется

Подписанный президентом Штатов закон приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года, что снимает угрозу дефолта.

Предыстория

В прошлом месяце министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства иссякнут до 5 июня, если Конгресс не повысит лимит государственных заимствований или не приостановит его действие.

После длительных переговоров Байден и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти договорились о втором варианте — действие лимита государственного долга США приостанавливается до 1 января 2025 года.

Чтобы получить голоса республиканцев, Демократическая партия согласилась заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Они не будут повышаться в течение двух лет, а после этого возрастут всего на 1% в 2025 году.

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Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.

Предусматривается упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов — на этой реформе настаивали республиканцы.

Не предполагаются ни новые налоги, ни новые правительственные программы.