Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Дефолт отменяется: Байден подписал закон о приостановлении лимита госдолга
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Дефолт отменяется
Подписанный президентом Штатов закон приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года, что снимает угрозу дефолта.
Предыстория
В прошлом месяце министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства иссякнут до 5 июня, если Конгресс не повысит лимит государственных заимствований или не приостановит его действие.
После длительных переговоров Байден и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти договорились о втором варианте — действие лимита государственного долга США приостанавливается до 1 января 2025 года.
Чтобы получить голоса республиканцев, Демократическая партия согласилась заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Они не будут повышаться в течение двух лет, а после этого возрастут всего на 1% в 2025 году.
Читайте: Дефолт США: насколько реальна такая угроза и как это скажется на Украине
Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.
Предусматривается упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов — на этой реформе настаивали республиканцы.
Не предполагаются ни новые налоги, ни новые правительственные программы.
Комментарии