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5 июня 2023, 12:42 Читати українською

Новая почта открыла первое отделение в Праге

Чехия стала четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове. Об этом говорится в сообщении компании.

Чехия стала четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где открыли отделение

Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.

Отделения открыты для клиентов ежедневно. Срок доставки — от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию

  • документы — 250 грн;
  • посылки до 2 кг — 400 грн;
  • посылки до 10 кг — 600 грн;
  • посылки до 30 кг — 1200 грн;
  • грузы от 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг веса.

Читайте: NovaPay вышла на рынок Молдовы

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
godvinik
godvinik
5 июня 2023, 12:49
#
Я дуже радий за бізнес цього пана, який процвітає, поки доводиться сидіти у гулазі під обстрілами і виживати
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