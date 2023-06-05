Чехия стала четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла первое отделение в Праге
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Где открыли отделение
Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
Отделения открыты для клиентов ежедневно. Срок доставки — от 5 рабочих дней.
Стоимость доставки из Украины в Чехию
- документы — 250 грн;
- посылки до 2 кг — 400 грн;
- посылки до 10 кг — 600 грн;
- посылки до 30 кг — 1200 грн;
- грузы от 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг веса.
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Источник: Минфин
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