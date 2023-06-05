Власти США могут повысить требования к капиталу крупных банков на 20%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2023, 11:59 Читати українською

Власти США могут повысить требования к капиталу крупных банков на 20%

Американские регуляторы в июне предложат повысить общие требования к достаточности капитала крупных банков в среднем примерно на 20%, пишет The Wall Street Journal.

Американские регуляторы в июне предложат повысить общие требования к достаточности капитала крупных банков в среднем примерно на 20%, пишет The Wall Street Journal.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто это значитРеформа призвана укрепить восстановительный потенциал банковской системы после краха ряда средних по размеру кредитных организаций ранее в этом году.
Фото: finbalance.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Реформа призвана укрепить восстановительный потенциал банковской системы после краха ряда средних по размеру кредитных организаций ранее в этом году.

Масштаб изменений будет зависеть от деятельности банка. Значительнее всего повысят требования для так называемых мегабанков с существенными трейдинговыми операциями.

Кроме того, могут серьезно повысить требования для организаций, которые сильно зависят от комиссионных доходов (например, в инвестиционно-банковской сфере или сегменте управления состояниями).

Читайте: Угрожает ли рынкам США новый банковский кризис

Ожидается, что реформа станет первой из нескольких мер по ужесточению правил для Уолл-стрит. В отрасли полагают, что повышение требований может стимулировать дальнейшую консолидацию сектора и усложнить получение кредитов для американцев.

Федеральная резервная система (ФРС) еще в марте рассматривала возможность повышения требований к капиталу и ликвидности банков с активами от $100 млрд. Сейчас самые жесткие правила действуют для организаций с активами от $250 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
5 июня 2023, 12:24
#
Перестраховочка:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами