Курс валют на 5 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 5 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже снизился на 10 копеек. Евро в покупке потерял 20 копеек, а в продаже 10 копеек.

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В обменниках доллар подешевел на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро снизился на 8 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,45 грн. Евро покупают за 39,80 грн., а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,13−37,25, евро — 40,17−40,32 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,10−39,49 грн/евро.

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