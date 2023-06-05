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5 июня 2023, 11:38 Читати українською

Филиппинская банкнота номиналом 1000 песо стала банкнотой года

Филиппинская банкнота номиналом 1000 песо с изображением находящегося под угрозой исчезновения филиппинского орла и голографическим изображением национального цветка сампагита была названа новой банкнотой года. Об этом пишет телеграм-канал UAFIC.

Филиппинская банкнота номиналом 1000 песо с изображением находящегося под угрозой исчезновения филиппинского орла и голографическим изображением национального цветка сампагита была названа новой банкнотой года.
Фото: fintechua.org

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Банкнота номиналом 50 фунтов Северной Ирландии, на которой изображены флора, фауна и рабочие, а также банкнота номиналом 100 фунтов Шотландии, на которой изображены сэр Вальтер Скотт и доктор Флору Мюррей, заняли 2-е место в ежегодной премии, которую проводит Международное сообщество банкнот.

Дизайн банкноты

Дизайн обратной стороны филиппинской банкноты не изменился по сравнению с предыдущим выпуском 1000 песо, на которой изображен природный парк рифов Туббатаха, карта страны и жемчужина Южного моря.

Однако, несмотря на международное признание, банкнота вызвала противоречивые отзывы на Филиппинах: потомки трех героев Второй мировой войны, ранее изображавшиеся на лицевой стороне банкноты, были настолько против изменения дизайна, что центральный банк страны пока решил продолжить печатать обе разновидности купюры.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
yarg
yarg
5 июня 2023, 11:45
#
Красивая картинка…
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