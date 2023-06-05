Объемы торгов на криптовалютных биржах снизились до уровня 2020 года

По данным аналитического сервиса Kaiko, объем торгов на централизованных криптовалютных биржах снизился до $5 млрд в день. Об этом пишет bits.media.

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Падение объемов торгов

Такие же показатели были в 2020 году, перед масштабным ростом курса биткоина.

Судя по графику, максимальные объемы торгов снижаются с мая 2021 года. Тогда рекордными объемами считались около $300 млрд в день. В мае 2022 года показатель составлял $230 млрд.

В апреле 2023 года объем торгов на CEX достигал $100 млрд, но за последние недели средний объем торгов снизился до $5 млрд.

Как отметил сооснователь компании Reflexivity Research Уилл Клементе (Will Clemente), это показывает апатию на рынке. При этом трейдеры, которые продолжают торговать, могут получить заметную прибыль.

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«Рынок, в целом, находится в периоде апатии и капитуляции ― у больших масс трейдеров отсутствует спекулятивный интерес, но это открывает возможности для тех, кто продолжает оставаться на рынке», ― отметил Клементе.

На рынке децентрализованных площадок ситуация несколько лучше ― средние объемы торгов стабильны с середины прошлого года. При этом общий объем заблокированных средств в проектах DEX остается также стабильным.

То есть, аналитики не наблюдают миграции трейдеров с централизованных на децентрализованные площадки. В начале мая сообщалось, что объемы торгов на спотовом рынке заметно снизились.

Аналитики связали это с возвращением комиссий за торговлю на крупнейшей бирже Binance.