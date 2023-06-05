Кабмин расширил список товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без уплаты налогов

Правительство расширило список товаров и услуг благотворительной помощи, на которые волонтеры могут собирать деньги без налогообложения. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 550 от 2 июня 2023 года, пишет ЭП.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Без уплаты налогов

Согласно постановлению правительство расширило перечень средств, товаров (работ, услуг), которые не включаются в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц.

Так в обновленный список попали летательные аппараты и ряд других товаров: аппаратура связи, парашюты, радиоаппаратура дистанционного управления, навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним, двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.

Также в список включили субподрядные работы как часть производства беспилотных летательных аппаратов и ремонт и техническое обслуживание беспилотных летательных аппаратов.

Читайте: Валютные ограничения для волонтеров: НБУ разъяснил детали