Капитализация USDT обновила исторический максимум

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Капитализация USDT

Предыдущий исторический максимум капитализации USDT на отметке $83,2 млрд был установлен в мае 2022 года.

«Показатели демонстрируют желание людей получить доступ к финансовой свободе. […] Токены Tether предлагают безопасную гавань без доступа к банковским услугам», — заявил техдиректор компании Паоло Ардоино.

По его словам, USDT также позволяет людям на развивающихся рынках сохранять покупательную способность даже в условиях девальвации национальной валюты.

Согласно пресс-релизу, стейблкоин Tether укрепил свои позиции в сегменте и стал самой торгуемой «стабильной монетой», обойдя вместе взятые показатели конкурентов.

Напомним

В марте USDT в два раза превзошел ближайшего конкурента USDC по капитализации. Изменения произошли на фоне временного депега последнего.

За последний год доля USDC сократилась с 34,9% до 23,1%, в то время как показатель USDT увеличился с 47% до 65,9%.