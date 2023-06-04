Общая рыночная стоимость стейблкоина Tether (USDT) установила новый рекорд на отметке $83,4 млрд, пишет forklog.
Капитализация USDT обновила исторический максимум
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Капитализация USDT
Предыдущий исторический максимум капитализации USDT на отметке $83,2 млрд был установлен в мае 2022 года.
«Показатели демонстрируют желание людей получить доступ к финансовой свободе. […] Токены Tether предлагают безопасную гавань без доступа к банковским услугам», — заявил техдиректор компании Паоло Ардоино.
По его словам, USDT также позволяет людям на развивающихся рынках сохранять покупательную способность даже в условиях девальвации национальной валюты.
Согласно пресс-релизу, стейблкоин Tether укрепил свои позиции в сегменте и стал самой торгуемой «стабильной монетой», обойдя вместе взятые показатели конкурентов.
Напомним
В марте USDT в два раза превзошел ближайшего конкурента USDC по капитализации. Изменения произошли на фоне временного депега последнего.
За последний год доля USDC сократилась с 34,9% до 23,1%, в то время как показатель USDT увеличился с 47% до 65,9%.
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