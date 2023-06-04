Капитализация USDT обновила исторический максимум

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2023, 16:10 Читати українською

Капитализация USDT обновила исторический максимум

Общая рыночная стоимость стейблкоина Tether (USDT) установила новый рекорд на отметке $83,4 млрд, пишет forklog.

Общая рыночная стоимость стейблкоина Tether (USDT) установила новый рекорд на отметке $83,4 млрд, пишет forklog.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКапитализация USDTПредыдущий исторический максимум капитализации USDT на отметке $83,2 млрд был установлен в мае 2022 года.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Капитализация USDT

Предыдущий исторический максимум капитализации USDT на отметке $83,2 млрд был установлен в мае 2022 года.

«Показатели демонстрируют желание людей получить доступ к финансовой свободе. […] Токены Tether предлагают безопасную гавань без доступа к банковским услугам», — заявил техдиректор компании Паоло Ардоино.

По его словам, USDT также позволяет людям на развивающихся рынках сохранять покупательную способность даже в условиях девальвации национальной валюты.

Согласно пресс-релизу, стейблкоин Tether укрепил свои позиции в сегменте и стал самой торгуемой «стабильной монетой», обойдя вместе взятые показатели конкурентов.

Напомним

В марте USDT в два раза превзошел ближайшего конкурента USDC по капитализации. Изменения произошли на фоне временного депега последнего.

За последний год доля USDC сократилась с 34,9% до 23,1%, в то время как показатель USDT увеличился с 47% до 65,9%.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2023, 16:28
#
Ну и где горлопаны и гаслометы, которые рассказывали «сказки» — «биткам» кирдык… ???
+
+15
Kolya12377
Kolya12377
4 июня 2023, 16:56
#
Тут вроде как не о битках.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2023, 17:01
#
Я думаю вы прекрасро поняли какое значение в данном коммертарии имет слово «биток»…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июня 2023, 16:34
#
В далекие совковые времена, была такая «телепедарача» — «Международная панорама» времени занимала целый час именно в восресенье!!! И смысл был следующий — сначала о всех кто с «нами» потом о тех кто против «нас», но обязательно пару минут о том как экономике США «кирдык». Вот и сейчас совковые традиции используют всякого рода «эксперты».
+
+45
Kolya12377
Kolya12377
4 июня 2023, 16:56
#
Одно дело экономика, основанная на создающемся в ней ВВП, другое дело пустышка ни чем не обеспеченная, как крипта, просто финансовая пирамида и казино, то, что оно до сих пор существует, значит лишь только то, что кто-то на верхах хочет, чтоб оно пока существовало, и в нужные периоды (когда инвесторы в пустышку массово приходят забрать свои деньги обратно) кто-то это поддерживает, возможно, даже с печатного станка.
+
0
bonv
bonv
4 июня 2023, 19:14
#
Давно пишу — USDT рулить:) Зручно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами