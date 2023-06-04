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4 июня 2023, 15:20 Читати українською

Доминирование доллара может уступить место «трехполярной» валютной системе

Эксперты отмечают стабильность статуса доллара как мировой резервной валюты, которой ничего не угрожает в ближайшее время, однако со временем 2 другие валюты — юань и евро, скорее всего, опередят его, пишет Business Insider.

Эксперты отмечают стабильность статуса доллара как мировой резервной валюты, которой ничего не угрожает в ближайшее время, однако со временем 2 другие валюты — юань и евро, скорее всего, опередят его, пишет Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМнение экономистовПо мнению экономиста, генерального директора Eurizon SLJ Стивена Джена, в будущем сложится режим так называемой «трехполярной» резервной валютной системы.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мнение экономистов

По мнению экономиста, генерального директора Eurizon SLJ Стивена Джена, в будущем сложится режим так называемой «трехполярной» резервной валютной системы.

Недавно он отметил, что номинальная доля доллара в мировых резервах сократилась в 10 раз быстрее, чем за последние 20 лет. И хотя доллар сохранит за собой статус мировой резервной валюты, ему придется делить его с другими.

Наилучшие шансы в качестве претендентов Джен отметил евро и юань.

Что касается последнего, то финансовый сектор Китая сначала должен улучшиться, чтобы продвигать юань. На сегодня пока иностранные инвесторы избегают покупать китайские акции и облигации. Так как в стране действует контроль за движением капитала, то юаню будет трудно стать жизнеспособной международной валютой.

Пока расчеты в двусторонней торговле других стран в юанях невелики и не могут сравниться по объемам с тем же евро.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
engine
engine
4 июня 2023, 15:42
#
Лол, китайский агент не палится. Я уж больше поверю что гривна станет мировой валютой, чем китайская резанная бумага, которую компартия вертит как хочет.

И вообще, триполярная валютная система — это золото-тушенка-патроны, а не китайский мусор.
+
+10
Kaleso
Kaleso
4 июня 2023, 18:04
#
Згідний там юань контроль курс і влада як хоче так і робить і всім бігти в юань не бачу якось сенсу
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
4 июня 2023, 16:53
#
Ну это после колонизации Марса, осталось ждать-фигня,93 года…
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