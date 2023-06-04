Доминирование доллара может уступить место «трехполярной» валютной системе

Эксперты отмечают стабильность статуса доллара как мировой резервной валюты , которой ничего не угрожает в ближайшее время, однако со временем 2 другие валюты — юань и евро , скорее всего, опередят его, пишет Business Insider.

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Мнение экономистов

По мнению экономиста, генерального директора Eurizon SLJ Стивена Джена, в будущем сложится режим так называемой «трехполярной» резервной валютной системы.

Недавно он отметил, что номинальная доля доллара в мировых резервах сократилась в 10 раз быстрее, чем за последние 20 лет. И хотя доллар сохранит за собой статус мировой резервной валюты, ему придется делить его с другими.

Наилучшие шансы в качестве претендентов Джен отметил евро и юань.

Что касается последнего, то финансовый сектор Китая сначала должен улучшиться, чтобы продвигать юань. На сегодня пока иностранные инвесторы избегают покупать китайские акции и облигации. Так как в стране действует контроль за движением капитала, то юаню будет трудно стать жизнеспособной международной валютой.

Пока расчеты в двусторонней торговле других стран в юанях невелики и не могут сравниться по объемам с тем же евро.