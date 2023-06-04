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4 июня 2023, 14:18 Читати українською

Стратег Bank of America предупредил о возникшем в техсекторе «baby bubble»

Инвесторы в мае вложили рекордные суммы в акции технологических компаний, что привело к появлению «пузырька» (baby bubble) в этом секторе, написал стратег Bank of America Майкл Хартнетт в аналитической записке. Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторы в мае вложили рекордные суммы в акции технологических компаний, что привело к появлению «пузырька» (baby bubble) в этом секторе, написал стратег Bank of America Майкл Хартнетт в аналитической записке.
Фото: arstechnica.com

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Предупреждение от стратега

Акции техкомпаний выросли на 32% в этому году, при этом новый импульс роста они получили в мае на ажиотаже вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ) — благодаря ему, в частности, капитализация производителя Nvidia превысила в конце прошлого месяца $1 трлн.

Фонды, ориентированные на технологический сектор, привлекли $8,5 млрд на неделе, завершившейся 31 мая, что стало новым рекордом, пишет стратег Bank of America в записке со ссылкой на данные EPFR Global.

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То, насколько крутым было это ралли, вызывает опасения, отмечает Хартнетт. Он указывает и на значительное расхождение индекса Nasdaq 100, который отслеживает динамику котировок 100 крупнейших и самых ликвидных компаний на Nasdaq, с индексом Russell 2000, отслеживающим активы 2000 американских компаний с малой капитализацией.

Ранее аналитики Citigroup предупредили, что длинные позиции по фьючерсам Nasdaq 100 находятся на максимальном уровне за три года, из-за чего растут риски.

Источник: Минфин
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