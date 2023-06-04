НБУ перечислил на нужды обороны уже почти 25,3 миллиарда гривен

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Сколько перечислил НБУ

«В целом с начала войны Национальный банк перечислил на нужды обороны почти 25,3 млрд грн, в мае — почти 1,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

В общей сложности на спецсчет, открытый для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило почти 26,3 млрд грн в эквиваленте, за май — почти 770 млн грн.

По состоянию на 1 июня 2023 г. остаток средств на спецсчете составляет более 1,0 млрд грн.

По информации регулятора, на 1 июня 2023 остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 90,6 млн грн.

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За май на счет для гуманитарных нужд поступило более 3,4 млн грн.