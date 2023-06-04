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4 июня 2023, 11:03 Читати українською

Украина увеличила импорт электроэнергии из Словакии в 3 раза

Объем импорта электроэнергии из Словакии на субботу вырос в 3,2 раза по сравнению с пятницей — до 3477 МВт-час в сутки. Об этом свидетельствуют данные сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, пишет Цензор.нет.

Объем импорта электроэнергии из Словакии на субботу вырос в 3,2 раза по сравнению с пятницей — до 3477 МВт-час в сутки.
Фото: mind.ua

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Что известно

По данным аукционной платформы НЭК «Укрэнерго», на субботу трейдеры выкупили пересечение для импорта из Словакии на уровне 7,1 тыс. МВт-ч в сутки, при этом максимальную мощность 350 МВт забронировали на 12 часов суток.

В результате конкуренции, цена пересечения в определенное время выросла до 222,2 грн/МВт-час. В аукционе по распределению пересечения участвовали сразу 16 компаний, что в 2−4 раза больше, чем в первые дни июня.

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«На выходные цены в Словакии существенно ниже, чем цены на электроэнергию в Украине. Такая тенденция наблюдается уже несколько недель подряд, что позволяет обеспечить дополнительные объемы электроэнергии для поддержки энергосистемы Украины», — прокомментировал активизацию трейдеров руководитель «Энергетической компании Украины» (ЭКУ).) Виталий Бутенко.

По данным ENTSO-E, экспорт электроэнергии в субботу в Польшу отсутствует (в пятницу было 1000 Мт-час в сутки), по Молдове данные как по импорту, так и по экспорту не отражаются с начала июня.

Напомним

Украина в мае экспортировала около 41 тыс. МВт, импортировала вдвое меньше — около 20 тыс. МВт.

Экспорт э/э осуществлялся в Молдову и составил 23,3 МВт-ч, и в Польшу — 17,6 МВт-ч.

Источник: Минфин
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