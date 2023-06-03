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3 июня 2023, 16:04 Читати українською

Министр энергетики рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию до конца года

До конца года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут повышаться. Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в эфире национального телемарафона «Единые новости», сообщает пресс-служба минэнерго.

До конца года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут повышаться.
Фото: «Минфин»

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Вынужденный шаг

По словам министра, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом, но это решение позволит обеспечить украинцев электрической энергией в течение отопительного сезона.

Министр также сообщил, что речь пока не идет о следующих этапах повышения тарифов.

Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗУ и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем", — отметил Галущенко.

Будут ли веерные отключения

Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, нет никаких оснований для веерных отключений потребителей.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

По словам министра энергетики, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно до 250 грн.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июня 2023, 17:02
#
Интересно, а семья уважаемого министра, тоже потребляет 100 квт в месяц? Именно указанная сумма (250 грн) соответствует около 100квт.
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0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
3 июня 2023, 17:23
#
Споживання електрики впало. На нафту ціна впала, газ подешевшав, уран подешевшав. В новинах глобальне потепління, Київщиною вирують урагани, а на Дніпрі паводки. Як ще пояснити тариф окрім здорожчанням п***єжа?
+
+15
mantis05
mantis05
3 июня 2023, 17:31
#
Для начала- отсутствием запаса трансформаторов, технически, можно на каждую область, каждый город и район, посадить на самообеспечение, чтобы с корытами ходили и черпали электричество :D алло, милочек, кроме генерации электричества, его ещё нужно и доставить. А что там с трансформаторами? а что там с ЕС? почему не хотят совковые нам продавать по норм цене? случилось что?
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0
SomeOne1999
SomeOne1999
3 июня 2023, 18:57
#
Правильно, депутаты голодают, электроэнергии стало тратиться меньше, поэтому денег беднягам не хватает
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0
Имя Фамилия
Имя Фамилия
3 июня 2023, 19:20
#
Обещали до конца войны не поднимать коммуналку. следующие кто, отопление?
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