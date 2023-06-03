До конца года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут повышаться. Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в эфире национального телемарафона «Единые новости», сообщает пресс-служба минэнерго.
Министр энергетики рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию до конца года
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Вынужденный шаг
По словам министра, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом, но это решение позволит обеспечить украинцев электрической энергией в течение отопительного сезона.
Министр также сообщил, что речь пока не идет о следующих этапах повышения тарифов.
Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗУ и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем", — отметил Галущенко.
Будут ли веерные отключения
Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, нет никаких оснований для веерных отключений потребителей.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.
По словам министра энергетики, с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно до 250 грн.
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