В результате вчерашнего ненастья в Киевской области введены аварийные отключения света. Без электроснабжения остаются около 16 тысяч абонентов в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киевской области без света остаются 16 тысяч абонентов
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«По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 — частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6−10 кВ и 673 трансформаторные подстанции», — говорится в сообщении.
Где больше всего отключений
Больше всего отключений наблюдается:
- в Броварском районе;
- в Бориспольском районе;
- в Бучанском районе.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 78 бригад.
«Мы уже вернули свет для более 90 тысяч домов… Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — добавили энергетики.
Напомним
«Минфин» писал, что вчера, 2 июня, в Киеве и области из-за непогоды частично исчез свет. В Киевской области отключения были в Фастовском и Бучанском районах.
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