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3 июня 2023, 11:13 Читати українською

Схема на 600 миллионов: СБУ объявила подозрение бывшему члену наблюдательного совета «Укртатнафты» Киперману

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную схему присвоения денег экстопменеджменту ПАО «Укртатнафта». К организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную схему присвоения денег экстопменеджменту ПАО «Укртатнафта».
Фото: СБУ

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Подробности

Как свидетельствуют материалы следствия, по его инициативе со счетов Укртатнафты было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте.

Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения России, вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу.

Схема

Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО «Укртатнафта» перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти.

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

Для реализации сделки бывший топменеджмент «Укртатнафты» создал «договор-клон», в котором изменил реквизиты получателя платежа.

Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

Подозрение объявлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Где находится Киперман

По данным СБУ, Михаил Киперман скрывается от правосудия за рубежом. В связи с этим будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
SomeOne1999
SomeOne1999
3 июня 2023, 11:21
#
«бывшего» — как удобно, можно все сваливать на попередников
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 июня 2023, 11:29
#
Скільки ще ці «КіперМАНи» будуть обкрадати неньку? Народ, прокидайтеся!
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