В Киеве и области непогода вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве и области из-за непогоды частично исчез свет. Где проблемы с электроэнергией
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Отключение
По словам ДТЭК, уже зафиксированы отключения, связанные с непогодой, в трех районах столицы:
- Подольском,
- Святошинском,
- Оболонском.
В Киевской области отключение в Фастовском и Бучанском районах.
«Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды», — говорится в сообщении.
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В ДТЭК также напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Украинцев призывали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач.
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