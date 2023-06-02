В Киеве и области из-за непогоды частично исчез свет. Где проблемы с электроэнергией

В Киеве и области непогода вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отключение

По словам ДТЭК, уже зафиксированы отключения, связанные с непогодой, в трех районах столицы:

Подольском,

Святошинском,

Оболонском.

В Киевской области отключение в Фастовском и Бучанском районах.

«Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды», — говорится в сообщении.

Читайте также: Украина в мае импортировала вдвое меньше электроэнергии, чем экспортировала

В ДТЭК также напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Украинцев призывали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач.