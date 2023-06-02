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2 июня 2023, 19:38 Читати українською

НБУ поручил проверять включение клиентов банков в санкционные списки

Банки при осуществлении мер по управлению рисками должны учитывать факты включения клиентов в санкционные списки иностранных государств и межгосударственных объединений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в письме от 2 июня 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки при осуществлении мер по управлению рисками должны учитывать факты включения клиентов в санкционные списки иностранных государств и межгосударственных объединений.
Фото: bank.gov.ua

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Почему банкам целесообразно учитывать иностранные санкции в отношении своих клиентов

Как отмечается в письме, учитывая глобальный и беспрецедентный санкционный режим против субъектов российской федерации, республики Беларусь и Ирана в ответ на угрозу независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, финансовые учреждения должны применять дополнительные меры осмотрительности с целью управления рисками в связи с применением санкций странами-партнерами.

Нацбанк отмечает, что кроме репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением сделок таких клиентов через корреспондентские счета, открытые в банках иностранных юрисдикций.

Что рекомендует НБУ, чтобы предотвратить такие риски

Банки должны регламентировать во внутренних документах по финансовому мониторингу следующие вопросы:

  • включить в список критериев риска по типу клиента признак применения санкций иностранными государствами и межгосударственными объединениями;
  • определить перечень иностранных государств, межгосударственных объединений, санкционные ограничения которых учитываются при оценке рисков клиентов;
  • с учетом риск-аппетита банка/группы определить подход к установлению и поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в определенные иностранные санкционные списки;
  • дополнительно предусмотреть возможность выявления среди клиентов лиц, конечными бенефициарными собственниками/собственниками существенного участия (с долей свыше 50%), в которых есть лица, внесенные в определенные иностранные санкционные списки.

«Указанные меры направлены на повышение эффективности управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, актуальность которых значительно возросла в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и усиления глобального санкционного режима против агрессора и стран оказывают ему поддержку», — говорится в сообщении.

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Источник: Минфин
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