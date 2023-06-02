NovaPay вышла на рынок Молдовы

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, вышла на рынок Молдовы и ввела функцию наложенного платежа. Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Первыми, кто попробовал услуги за рубежом, стали клиенты Nova Poshta в Молдове.

Раньше в Молдавии клиенты, покупая товары онлайн, рассчитывались за них только предоплатой. Теперь сервис NovaPay предоставил возможность получить товар и осмотреть его, и только потом — заплатить. Доставку денег продавцу обеспечит NovaPay.

Услугу наложенного платежа жители Молдовы могут получить без комиссии в 19 отделениях Nova Poshta в Кишиневе, Комрате, Больцах, Кагуле, Единце и в каждом населенном пункте, если доставлять курьером.

Планы

Среди ближайших планов NovaPay в Молдове для частных клиентов — внутренние и международные переводы. Для бизнеса — эквайринг, моментальные внутренние и трансграничные переводы, кредитные продукты — факторинг.

Напомним

«Минфин» писал, что NovaPay получила новую лицензию НБУ и теперь сможет открывать счета и выпускать платежные карты.

Также NovaPay подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI).