Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, вышла на рынок Молдовы и ввела функцию наложенного платежа. Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.
NovaPay вышла на рынок Молдовы
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Первыми, кто попробовал услуги за рубежом, стали клиенты Nova Poshta в Молдове.
Раньше в Молдавии клиенты, покупая товары онлайн, рассчитывались за них только предоплатой. Теперь сервис NovaPay предоставил возможность получить товар и осмотреть его, и только потом — заплатить. Доставку денег продавцу обеспечит NovaPay.
Услугу наложенного платежа жители Молдовы могут получить без комиссии в 19 отделениях Nova Poshta в Кишиневе, Комрате, Больцах, Кагуле, Единце и в каждом населенном пункте, если доставлять курьером.
Планы
Среди ближайших планов NovaPay в Молдове для частных клиентов — внутренние и международные переводы. Для бизнеса — эквайринг, моментальные внутренние и трансграничные переводы, кредитные продукты — факторинг.
Напомним
«Минфин» писал, что NovaPay получила новую лицензию НБУ и теперь сможет открывать счета и выпускать платежные карты.
Также NovaPay подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI).
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