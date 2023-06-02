С начала войны привлечено от продажи ОВГЗ на аукционах более 498 миллиардов — НБУ

С начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 498 млрд грн в эквиваленте: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн и 1 482,2 млн евро . Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлено 318 126,0 млн грн, $4 125,0 млн и 1 049,6 млн евро.

В мае 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 16 427,02 млн грн (в эквиваленте) превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа. Всего в январе-мае этого года соответствующее положительное сальдо составило 77 458,3 млн грн.

Максимальная доходность военных ОВГЗ

Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в мае, составляла:

в гривне — 18,50% годовых,

в долларах США — 4,85% годовых,

в евро — 3,25% годовых.

Статистика депозитария НБУ

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 июня 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, размещаемых на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В мае он составлял:

26 510,4 млн грн или 37,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 мая — 24 586,1 млн грн или 35,4%);

$809,8 млн или 42,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 мая $710,1 млн или 39,3%);

74,1 млн евро или 11,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 мая — 50,0 млн евро или 8,5%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов — 9 043,2 млн грн и $22,6 млн.

Министерство финансов в мае провело погашение военных ОВГЗ, номинированных в гривне, на сумму 7 155,0 млн грн, в долларах США — $312,3 млн, а также в евро — 387,0 млн евро.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.