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2 июня 2023, 14:36 Читати українською

С начала войны привлечено от продажи ОВГЗ на аукционах более 498 миллиардов — НБУ

С начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 498 млрд грн в эквиваленте: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн и 1 482,2 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

С начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 498 млрд грн в эквиваленте: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн и 1 482,2 млн евро.
Фото: vitatv.com.ua

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На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлено 318 126,0 млн грн, $4 125,0 млн и 1 049,6 млн евро.

В мае 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 16 427,02 млн грн (в эквиваленте) превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа. Всего в январе-мае этого года соответствующее положительное сальдо составило 77 458,3 млн грн.

Максимальная доходность военных ОВГЗ

Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в мае, составляла:

  • в гривне — 18,50% годовых,
  • в долларах США — 4,85% годовых,
  • в евро — 3,25% годовых.

Статистика депозитария НБУ

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 1 июня 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, размещаемых на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В мае он составлял:

  • 26 510,4 млн грн или 37,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 мая — 24 586,1 млн грн или 35,4%);
  • $809,8 млн или 42,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 мая $710,1 млн или 39,3%);
  • 74,1 млн евро или 11,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 мая — 50,0 млн евро или 8,5%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов — 9 043,2 млн грн и $22,6 млн.

Министерство финансов в мае провело погашение военных ОВГЗ, номинированных в гривне, на сумму 7 155,0 млн грн, в долларах США — $312,3 млн, а также в евро — 387,0 млн евро.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
2 июня 2023, 16:02
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Все это нужно возвращать, +12% годовых!!! Чему радуется автор?!
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