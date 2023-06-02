Суд арестовал новую порцию активов супруги бывшего нардепа Виктора Медведчука. Стоимость заблокированных активов Оксаны Марченко составляет около 740 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Суд арестовал активы супруги Медведчука еще почти на 740 миллионов
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Подробности
Арестованы акции Оксаны Марченко на 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в компаниях:
- «Эксимнефтепродукт»,
- «Синтез Ойл»,
- «Синтез Транзит»,
- «Укрлоудсистем»,
- «Одеснефтепродукт»,
- «Черноморский топливный терминал»,
- «Альбион Коммодитиз».
Отмечается, что Жена Медведчука владела долями в этих компаниях из-за ряда оффшорных структур.
«Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении.
Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.
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Напомним
Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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