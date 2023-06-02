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2 июня 2023, 12:35 Читати українською

Суд арестовал активы супруги Медведчука еще почти на 740 миллионов

Суд арестовал новую порцию активов супруги бывшего нардепа Виктора Медведчука. Стоимость заблокированных активов Оксаны Марченко составляет около 740 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Суд арестовал новую порцию активов супруги бывшего нардепа Виктора Медведчука.
Фото: novyny.live

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Подробности

Арестованы акции Оксаны Марченко на 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в компаниях:

  • «Эксимнефтепродукт»,
  • «Синтез Ойл»,
  • «Синтез Транзит»,
  • «Укрлоудсистем»,
  • «Одеснефтепродукт»,
  • «Черноморский топливный терминал»,
  • «Альбион Коммодитиз».

Отмечается, что Жена Медведчука владела долями в этих компаниях из-за ряда оффшорных структур.

«Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении.

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

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Напомним

Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Источник: Минфин
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